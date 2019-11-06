Энергетика

Муксун.fmМуксун.fmОбъединение нефтяников выступило против налогов на попутный газ

Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» подвергло критике ввод нового налога на добычу попутного нефтяного газа, сообщает РБК. Правительство планирует компенсировать до 600 млрд рублей, которые будут потеряны из-за льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти».
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Нефтяники решили пожаловаться Путину на идею Минфина ввести новый налог

РБК07 ноября в 17:48

Крупные нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ

Коммерсантъ07 ноября в 22:18

Инициативу по введению НДПИ на попутный газ «Роснефть» не поддерживает

OilCapital.ru07 ноября в 04:37

«Просто неграмотные». Специалист об инициативе Минфина по нефти

Национальная служба новостейвчера в 13:38

Нефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа

REGNUMвчера в 11:04

Кремль не получал обращение нефтяников против введения НДПИ на добычу попутного газа

ТАССвчера в 05:42

«Роснефть» не поддерживает инициативу по введению НДПИ на попутный газ

Rambler News Service06 ноября в 09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Футбол

«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место

"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.
Вести.Ru 14:35
Игры

Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic

В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Происшествия

Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки

Слово и Дело 08:31
Общество

«Умерла клубная жизнь»: стало известно о смерти «Паши Фейсконтроля»

REGNUM 14:43
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Газета.Ru 13:44
Футбол

«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»

Известия Мордовии 09:25
Единоборства

Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 12:58
Культура

Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой

Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru 14:36
Культура

Отец погибшего в ДТП актера Егора Клинаева пришел на проект «Голос»

Дмитрий Клинаев, отец погибшего два года назад в ДТП актера Егора Клинаева, известного своей ролью в сериале «Физрук», выступил на шоу «Голос».
RuNews24.ru 12:22
Наука

Ученые выяснили, сколько нужно бегать для продления жизни

Чтобы выяснить, насколько пробежки реально влияют на продолжительность жизни, ученые из Викторианского университета совместно с коллегами из Финляндии и Австралии провели метаанализ 14 различных работ, в общей сумме содержавших данные о 232 149 людях, большая часть из которых совсем не занималась бегом, а другие совершали пробежки в разном объеме и с разной регулярностью.
Naked Science 07 ноября в 09:31
Футбол

Дубль Левандовского помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»

Матч ТВ 14:25
Происшествия

В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Политика

Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
RT на русском 14:11
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Авто

Новая Kia Optima поразит красотой

Судя по скетчам новой Kia Optima, размещенным Hyundai Motor на своей странице в Facebook, и представленному 4 ноября Hyundai Grandeur, корейский концерн всерьез вознамерился занять место мирового лидера в области дизайна.
Российская газета 06 ноября в 08:00
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Транспорт

Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

Газета.Ru вчера в 11:21
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Политика

Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
Коммерсантъ 10:39
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Демократический строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот.
ТАСС вчера в 23:46
Политика

В МИД Ирана допустили выход страны из СВПД

Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.
RT на русском 12:44
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное