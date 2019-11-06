Энергетика
Муксун.fmОбъединение нефтяников выступило против налогов на попутный газ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» подвергло критике ввод нового налога на добычу попутного нефтяного газа, сообщает РБК. Правительство планирует компенсировать до 600 млрд рублей, которые будут потеряны из-за льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти».
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Крупные нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ
Коммерсантъ07 ноября в 22:18
Инициативу по введению НДПИ на попутный газ «Роснефть» не поддерживает
OilCapital.ru07 ноября в 04:37
«Просто неграмотные». Специалист об инициативе Минфина по нефти
Национальная служба новостейвчера в 13:38
«Роснефть» не поддерживает инициативу по введению НДПИ на попутный газ
Rambler News Service06 ноября в 09:46
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