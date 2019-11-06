Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» подвергло критике ввод нового налога на добычу попутного нефтяного газа, сообщает РБК. Правительство планирует компенсировать до 600 млрд рублей, которые будут потеряны из-за льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти».

Объединение нефтяников выступило против налогов на попутный газ

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