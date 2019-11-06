Энергетика
Муксун.fmОбъединение нефтяников выступило против налогов на попутный газ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» подвергло критике ввод нового налога на добычу попутного нефтяного газа, сообщает РБК. Правительство планирует компенсировать до 600 млрд рублей, которые будут потеряны из-за льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти».
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