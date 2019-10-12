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За несколько часов до игры с британской командой в Нижнем Новгороде прошло заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. На нем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать специальный фонд, куда будут вкладывать деньги крупные компании-спонсоры.
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Прядкин высказался об идеи о создании фонда финансирования футбольных клубов

Газета.Ruвчера в 21:22

«Объединение пула спонсоров помогло бы региональным командам»

Известиявчера в 17:00
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Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове

Москва 24 вчера в 04:37
Здоровье

Директор онкоцентра Блохина прокомментировал сокращения

Комментируя вопрос зарплат, Стилиди обратил внимание на то, что его зарплата и зарплаты его заместителей ниже, чем у многих известных врачей.
Вечерняя Москва 10 октября в 02:47
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия

СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске

РИА Новости вчера в 13:02
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
Здоровье

Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни

Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Петербургский дневник вчера в 07:13
Происшествия

Михаил Туватин изнасиловал девушку в Энгельсе в канун Нового года

Взгляд-инфо вчера в 11:03
Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Политика

Китай и США достигли существенного прогресса на торговых переговорах

Лю Хе передал Трампу устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором отмечалось, что в ходе китайско-американских торговых переговоров последнее время "была проявлена добрая воля, это приветствовали как народы двух стран, так и международное сообщество", говорится в сообщении.
Финмаркет 02:12
Политика

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Lenta.ru вчера в 12:58
Политика

Стрелкова оскорбил брат Чубайса

Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Политика

Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Владимира Зеленского

Красная весна вчера в 06:54
Наука

В Китае представили военную «летающую тарелку»

На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ 10 октября в 22:49
Здоровье

Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели вчера в 10:04
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду

Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.
Srnsk вчера в 02:27
Общество

Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек

Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

Американский актёр Роберт Форстер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет.
News.ru вчера в 23:54
Политика

NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.
ТАСС вчера в 22:18
Экономика

В этом году Россия рекордно сэкономила

На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Новостной фронт вчера в 15:31
Экономика

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости вчера в 09:49
Происшествия

Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове

Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Политика

Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 00:48
Общество

ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru 10 октября в 22:40
Политика

Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия вчера в 23:06
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 10 октября в 00:00
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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