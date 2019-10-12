РПЛ
Известия«Объединение пула спонсоров помогло бы региональным командам»
За несколько часов до игры с британской командой в Нижнем Новгороде прошло заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. На нем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать специальный фонд, куда будут вкладывать деньги крупные компании-спонсоры.
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Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Здоровье
Директор онкоцентра Блохина прокомментировал сокращения
Комментируя вопрос зарплат, Стилиди обратил внимание на то, что его зарплата и зарплаты его заместителей ниже, чем у многих известных врачей.
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Происшествия
СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Здоровье
Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни
Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Происшествия
Михаил Туватин изнасиловал девушку в Энгельсе в канун Нового года
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Политика
Китай и США достигли существенного прогресса на торговых переговорах
Лю Хе передал Трампу устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором отмечалось, что в ходе китайско-американских торговых переговоров последнее время "была проявлена добрая воля, это приветствовали как народы двух стран, так и международное сообщество", говорится в сообщении.
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Политика
Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Владимира Зеленского
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду
Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.
Общество
Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
Американский актёр Роберт Форстер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет.
Политика
NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Политика
Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Политика
Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.