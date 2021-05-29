Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды

Для расчета ресурса фильтра придется провести лабораторный анализ воды, а воду в бутылках можно оценить с точки зрения цвета – на белом фоне у нее не должно быть никакого оттенка, добавила Кулешова.