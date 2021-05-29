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О бедном ребенке замолвите слово: детям поможет государство

По словам Святенко, дальнейшая работа по решению "алиментных вопросов" будет продолжена совместно с профильными ведомствами и министерствами.В источнике

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В Совфеде предложили выплачивать неполным семьям половину от прожиточного минимума в качестве пособия

Комсомольская правда18:08

О бедном ребенке замолвите слово: детям поможет государство

Известия17:02
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ГП Египта раскрыла предварительные итоги расследования смерти экс-главы разведки Украины

Генеральная прокуратура Египта обнародовала в субботу предварительные итоги расследования гибели во время дайвинга в Дахабе экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя.
ТАСС17:15