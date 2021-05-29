ИзвестияО бедном ребенке замолвите слово: детям поможет государствоПо словам Святенко, дальнейшая работа по решению "алиментных вопросов" будет продолжена совместно с профильными ведомствами и министерствами.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоИзвестияИзвестияLife.ruМосква 24Пятый каналТарантас НьюсSmotrim.ruSmotrim.ruSmotrim.ruМой БрянскSmotrim.ruSmotrim.ruТатарстан-24ИзвестияПодробнее о событииВ Совфеде предложили выплачивать неполным семьям половину от прожиточного минимума в качестве пособияКомсомольская правда18:08О бедном ребенке замолвите слово: детям поможет государствоИзвестия17:02Показать все источникиОценить1Поделиться