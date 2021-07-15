Dprom.onlineОбъекты «Газпрома» вывели Приамурье в лидеры ДФО по объёму финансовой поддержкиВ Благовещенске полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с инвесторами, планирующими реализовать инвестиционные проекты на территории Амурской области.АСН24Ряд проектов реализуется с помощью преференциального режима территории опережающего развития (ТОР).АСН24Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024-2025 годы.АСН24Компания «АБС – Благовещенск» вложит 7 миллиардов рублей в строительства нового аэровокзала, грузового комплекса и привокзальной площади в аэропорту Благовещенска.ИА Порт АмурЧитать далееСвернутьDprom.onlineDprom.onlineЯкутия DailySakhalinMedia.ruПодробнее о событииОбъекты «Газпрома» вывели Приамурье в лидеры ДФО по объёму финансовой поддержкиDprom.onlineвчера в 06:084 тысячи сахалинцев нашли работу в проектах ТОРРИА Сахалин-Курилывчера в 01:07Юрий Трутнев: «На территории Дальнего Востока реализуется более 2,6 тыс. инвестпроектов с господдержкой»Комсомольская правда - Сахалинвчера в 00:09Юрий Трутнев встретился с инвесторами, которые планируют реализовывать проекты в ПриамурьеВести - Амурская область14 июля в 07:32Амурская область занимает первое место в ДФО по инвестициямРоссийская газета14 июля в 06:40Показать ещёОценить6Поделиться