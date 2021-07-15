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Объекты «Газпрома» вывели Приамурье в лидеры ДФО по объёму финансовой поддержки

В Благовещенске полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с инвесторами, планирующими реализовать инвестиционные проекты на территории Амурской области.
АСН24
Ряд проектов реализуется с помощью преференциального режима территории опережающего развития (ТОР).
АСН24
Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024-2025 годы.
АСН24
Компания «АБС – Благовещенск» вложит 7 миллиардов рублей в строительства нового аэровокзала, грузового комплекса и привокзальной площади в аэропорту Благовещенска.
ИА Порт Амур

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Объекты «Газпрома» вывели Приамурье в лидеры ДФО по объёму финансовой поддержки

Dprom.onlineвчера в 06:08

4 тысячи сахалинцев нашли работу в проектах ТОР

РИА Сахалин-Курилывчера в 01:07

Юрий Трутнев: «На территории Дальнего Востока реализуется более 2,6 тыс. инвестпроектов с господдержкой»

Комсомольская правда - Сахалинвчера в 00:09

Юрий Трутнев встретился с инвесторами, которые планируют реализовывать проекты в Приамурье

Вести - Амурская область14 июля в 07:32

Амурская область занимает первое место в ДФО по инвестициям

Российская газета14 июля в 06:40
Интересное

Проливные дожди пошли в ОАЭ в 50-градусную жару из-за новых технологий по вызову осадков

В жарких и засушливых ОАЭ власти активно разрабатывают технологии по вызыванию дождей: в частности, весной этого года началось тестирование новых способов увеличения объема осадков.
РИА Новостивчера в 11:25

Жирнокислотный состав подсолнечного масла научились определять по ДНК подсолнечника

Биологи из Сколтеха впервые применили геномные технологии, чтобы по особенностям в структуре ДНК семян подсолнечника определять химический состав и некоторые другие особенности масла, которое из них получают.
FBM.ru13 июля в 02:53