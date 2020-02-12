Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОбеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей

Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты. Сейчас наблюдается устойчивый рост поступлений в российскую казну — с 3 трлн в 2016 году до 3,9 трлн в 2019 году.
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с чего всё началось

Белым по черному: вывод доходов из тени принес в бюджет 21,2 млрд рублей

Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 15:55

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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Фактывчера в 17:53

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известиявчера в 16:07

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новостивчера в 16:39

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 16:30

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Российская газетавчера в 16:01

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВвчера в 16:09

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъвчера в 17:48
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Биатлон

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Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Сообщается о нанесении удара ВВС США по сирийской армии

Из Сирии приходят сообщения о том, что к нанесению ударов по сирийской правительственной армии подключились и Соединённые Штаты Америки.
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Происшествия

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Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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Социологи констатируют, что за последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза.
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Более полувека ЦРУ с коллегами из ФРГ перехватывали секретные сообщения более чем 120 стран, и помогала им в этом швейцарская компания Crypto AG.
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Происшествия

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
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Политика

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