Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОбеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей

Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты. Сейчас наблюдается устойчивый рост поступлений в российскую казну — с 3 трлн в 2016 году до 3,9 трлн в 2019 году.
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с чего всё началось

Белым по черному: вывод доходов из тени принес в бюджет 21,2 млрд рублей

Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).
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РИА Новостивчера в 16:39

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Известиявчера в 16:07
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