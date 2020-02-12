Экономика
Московский КомсомолецОбеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей
Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты. Сейчас наблюдается устойчивый рост поступлений в российскую казну — с 3 трлн в 2016 году до 3,9 трлн в 2019 году.
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с чего всё началось
Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 15:55
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Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей
Телеканал 360°вчера в 16:30
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