Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

Объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП

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