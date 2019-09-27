Финансы
ИзвестияОбъем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП
Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Андрей Владимирович, перед торжественно клятвой, напомнил всем собравшимся о планах, которые он намерен воплотить в Мурманской области и о том, что самое главное на севере - это люди.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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