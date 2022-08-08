На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено более 50 млрд евро, 5,4 млрд фунтов стерлингов, 782,3 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме, более 256,6 млн руб.