На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено более 50 млрд евро, 5,4 млрд фунтов стерлингов, 782,3 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме, более 256,6 млн руб.
Как следует из официального заявления командования ВВС Украины, удар по военному объекту в Винницкой области, вероятно, мог быть нанесён с применением гиперзвуковой ракеты Х-47, входящей в состав гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает возможность введения в строй трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.