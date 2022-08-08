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Объем ФНБ в июле вырос на 1,4 трлн рублей

В долларовом эквиваленте объем ФНБ снизился на $12,36 млрд до $198,26 млрд.
Ведомости
По состоянию на 1 июля объем фонда оценивался в 10,7 трлн рублей.
ТАСС
На депозитах в ВЭБ.РФ размещено чуть более 528,9 млрд руб.
ТАСС
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено более 50 млрд евро, 5,4 млрд фунтов стерлингов, 782,3 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме, более 256,6 млн руб.
ТАСС

Подробнее о событии

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РИА Новости06:05
Объем ФНБ в июле вырос на 1,4 трлн руб
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