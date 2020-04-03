Финансы
ТАССОбъем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.
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Общество
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Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко
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Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску
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Политика
Познер заявил о комплексе неполноценности России перед Западом
В России давно существует некоторый комплекс неполноценности перед Западом, а именно по отношению к США, считает телеведущий Владимир Познер.
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После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.