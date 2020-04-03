Финансы

ТАССТАССОбъем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.
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Валютные резервы Минфина сократились за месяц на 5%

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Объем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей – Минфин

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Объем ФНБ на 1 апреля вырос до 12,856 трлн руб - Минфин

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Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правильном питании во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса.
Известия 00:02
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Китай объявил день траура по жертвам коронавируса

Власти КНР объявили 4 апреля днём общенационального траура по жертвам коронавируса.
Областная газета вчера в 01:55
Здоровье

Число инфекционных коек удвоят на Ставрополье на фоне ситуации с коронавирусом

Власти Ставропольского края планируют удвоить количество инфекционных коек в медицинских учреждениях для готовности к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
ТАСС вчера в 16:04
Хоккей

Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены

Sport24.ru 02 апреля в 15:34
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:27
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:37
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Life.ru вчера в 22:45
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Хоккей

Нападающий «Автомобилиста» Голышев в следующем году уедет в НХЛ

Metaratings вчера в 16:18
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Политика

Путин дал губернаторам особые полномочия

Президент Владимир Путин предоставит главам регионов полномочия принимать решения по введению особых режимов на своих территориях в зависимости от объективной ситуации на местах.
Интерфакс 02 апреля в 10:09
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
Общество

Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля

Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля. В силу вступили изменения в Указ Губернатора.
Первый Тульский вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета вчера в 07:10
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости вчера в 11:04
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра

Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Актуальные Новости вчера в 11:14
Здоровье

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 02 апреля в 22:35
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня 02 апреля в 04:50
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
Футбол

Широков сравнил «народность» нефти «Газпрома» и «Лукойла»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков сравнил компании «Газпром» и «Лукойл», спонсирующие «Зенит» и «Спартак» соответственно.
Metaratings 01:10
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