Финансы
ТАССОбъем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.
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