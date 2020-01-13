Финансы

ПРАЙМПРАЙМОбъем ФНБ за 2019 год вырос на 3,7 трлн рублей

По состоянию на 1 января 2019 года объем ФНБ составлял 4,036 триллиона рублей, в долларах — 58,097 миллиарда долларов. За декабрь 2019 года объем фонда сократился на 173 миллиарда рублей с 7,946 триллиона рублей, в долларах — вырос на 1,6 миллиарда со 124 миллиардов долларов.
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В 2019 году объем ФНБ увеличился почти в два раза и достиг 7,773 трлн рублей

Коммерсантъ12:37

Объем ФНБ за декабрь 2019 года снизился на 2,18%

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ФНБ в декабре снизился на 173,153 млрд руб

Финмаркет09:53

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Объем ФНБ за год вырос почти вдвое

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Как поддержать потребительский спрос в стагнирующей экономике

Ведомости06:36
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Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы

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РБК 05:37
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СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии

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ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах

Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
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Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
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Президент РАН Александр Сергеев о существовании внеземных цивилизаций

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В южно-сахалинской кадетской школе провели тестирование подростков на наркотические и психоактивные вещества (ПАВ). Подобные мероприятия проходят во всех школах города ежегодно в рамках мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.
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Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»

Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
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По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
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США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Газета.Ru 17:24
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При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

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На всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 116 немецких танков

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Бизнес просит Минфин отказаться от нового определения коньяка

Просьбу изменить новое определение коньяка в техническом регламенте направили в Минфин представители рабочей группы при Росалкогольрегулировании.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
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В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

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Ученым удалось продлить жизнь круглых червей в шесть раз

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Газета.Ru вчера в 17:02
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