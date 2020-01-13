Финансы
ПРАЙМОбъем ФНБ за 2019 год вырос на 3,7 трлн рублей
По состоянию на 1 января 2019 года объем ФНБ составлял 4,036 триллиона рублей, в долларах — 58,097 миллиарда долларов. За декабрь 2019 года объем фонда сократился на 173 миллиарда рублей с 7,946 триллиона рублей, в долларах — вырос на 1,6 миллиарда со 124 миллиардов долларов.
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В 2019 году объем ФНБ увеличился почти в два раза и достиг 7,773 трлн рублей
Коммерсантъвчера в 12:37
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
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