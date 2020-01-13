Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за декабрь 2019 года снизился на 2,18% и на 1 января составил 7,773 трлн рублей, что эквивалентно $125,563 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ. По состоянию на 1 декабря размер фонда составлял 7,946 трлн рублей.

Объем ФНБ за декабрь 2019 года снизился на 2,18%

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