Финансы
Деловое.ТВОбъем ФНБ за июнь сократился на 21,9 млрд рублей
В июне объем фонда сократился на 21,9 млрд рублей и составил на начало июля 12,14 трлн рублей. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 июля составил эквивалент 8,119 трлн рублей. Стоит отметить, что на 1 июня объем средств фонда приравнивался к 12,161 трлн рублям.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 11:54, Ашберн
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
Газета.Ru 10:33
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости 05:42
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:19
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян
Президент России Владимир Путин назвал неясными перспективы открытия европейских границ для российских граждан.
Ведомости 09:13
Экономика
Биржи США растут на 1,3-1,7%, индекс NASDAQ вновь обновил рекорд
На мировых фондовых рынках наблюдается рост: биржи Азии поднялись в понедельник, при этом китайские индексы выросли почти на 4-6%, а рынки Европы поднимаются в пределах 1,7%. Трейдерам дает повод для оптимизма продолжающееся ослабление карантинных ограничений, что поддерживает ожидания инвесторов по восстановлению экономики.
ПРАЙМ 10:18
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на ядерном объекте Ирана
Газета The New York Times заявляет: это была диверсия со взрывным устройством.
RuNews24.ru 03:24
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Общество
Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному
Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ 11:14
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат 11:31
Общество
Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»
Российская газета 11:01
Спорт
Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства
Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
RT на русском 09:47
Политика
Песков воздержался от оценок исследования об уровне бедности регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля в разговоре с журналистами признал, что не успел еще ознакомиться с исследованием «РИА Новости» об уровне бедности субъектов страны.
Известия 06:56
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы.
ТАСС 11:34
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
Происшествия
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реанимацию из-за травмы
Михаил Казаков, известный российским зрителям по роли пухляша Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки», лежит с перебинтованными ногами в больнице.
Киноафиша России 05:38
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34