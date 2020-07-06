В июне объем фонда сократился на 21,9 млрд рублей и составил на начало июля 12,14 трлн рублей. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 июля составил эквивалент 8,119 трлн рублей. Стоит отметить, что на 1 июня объем средств фонда приравнивался к 12,161 трлн рублям.

Объем ФНБ за июнь сократился на 21,9 млрд рублей

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