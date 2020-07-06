Финансы
Деловое.ТВОбъем ФНБ за июнь сократился на 21,9 млрд рублей
В июне объем фонда сократился на 21,9 млрд рублей и составил на начало июля 12,14 трлн рублей. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 июля составил эквивалент 8,119 трлн рублей. Стоит отметить, что на 1 июня объем средств фонда приравнивался к 12,161 трлн рублям.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.
Газета.Ru 14:47
Общество
Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2»
С одобрением отнеслась газовая отрасль ФРГ к решению Дании по «Северному потоку — 2», об этом 6 июля заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas («Будущее природного газа») Тимм Келер.
ИА Красная Весна 13:51
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Общество
В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Известия 16:09
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолётов Black Hawk
RT на русском 15:53
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Футбол
Тренера «Тамбова» устроила победа над «Спартаком» в матче РПЛ
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался по итогам матча 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака".
Газета.Ru 04 июля в 21:48
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Наука
ДНК, влияющее на COVID-19, человек получил от неандертальцев
Шведские ученые провели новое исследование, подтвердившее, что ДНК, увеличивающий риск заболевания COVID-19 человек унаследовал от неандертальцев 60 000 лет назад.
OAnews 15:27
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Политика
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
КП - Донецк 09:58
Политика
В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17
Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 05:17
Экономика
В МГУ рассказали о проблемах со средствами на развитие вуза
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова не получает полного объема субсидии на выполнение государственного задания и вынужден привлекать для его выполнения внебюджетные средства, которые мог бы использовать на стимулирование процессов развития, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
РИА Новости 07:54
Здоровье
Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали 70 литров плазмы
В Петербурге заготовили 70 литров антиковидной плазмы для лечения пациентов, заражённых коронавирусом.
78.ru 13:59
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Киберспорт
В Dota 2 обнаружен баг с ультимейтом Snapfire
Бывший менеджер Team Empire и HellRaisers Дмитрий Korb3n Белов сообщил о баге в Dota 2. Он позволяет устанавливать подобие бесконечных вардов с помощью ультимативной способности Snapfire.
CyberSport.ru 14:25
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Футбол
Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»
Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru 13:26
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54