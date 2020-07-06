Финансы
Деловое.ТВОбъем ФНБ за июнь сократился на 21,9 млрд рублей
В июне объем фонда сократился на 21,9 млрд рублей и составил на начало июля 12,14 трлн рублей. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 июля составил эквивалент 8,119 трлн рублей. Стоит отметить, что на 1 июня объем средств фонда приравнивался к 12,161 трлн рублям.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Игры
Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar
Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
News.ru 03:28
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Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Космос
NASA впервые повлияет на направление астероида
Целевым метеоритом учёные выбрали Dimorphos (160 метров в ширину), вращающийся вокруг более массивного астероида Didimos.В июле 2021 года NASA запустит аппарат DART, который в сентябре 2022 года столкнется с Dimorphos.
UfaTime.ru 04 июля в 03:59
Наука
Фертильность женщин определяется по анализу волос
Ученые выяснили, что в волосах содержится гормон фертильности, который помогает определять количество яйцеклеток в женских яичниках.
ToDay News Ufa 09:44
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Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
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Российская газета 11:50
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Политика
Трампа упрекнули в распространении коронавируса
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо упрекнул президента США Дональда Трампа в распространении коронавируса, пишет издание The Hill.
Lenta.ru 14:59
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
Игры
Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood
Evo-rus.com вчера в 13:44
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни
Вести ПК в Воронеже 03:38
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
Общество
Лекарство против коронавируса исчезло из продажи в российских аптеках
Этим летом с прилавков российских аптек исчезли сразу четыре востребованных лекарственных препарата, которые производят заграничные фармацевтические компании Sanofi и Roche.
Live24 02:20
Политика
Великобритания ввела санкции против Бастрыкина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин включен правительством Великобритании в список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского».
Известия 19:27
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ 11:05
Спорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат 16:33
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
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Американский спортсмен заключил крупнейшее в истории соглашение
Махоумс, заключив новый контракт, стал не только самым высокооплачиваемым атлетом в мире, но и первым игроком в американский футбол с соглашением больше чем на полмиллиарда.
Lenta.ru 19:25
Игры
Смотрим на новую Test Drive и следующую игру от создателей GreedFall: Появились подробности презентации Nacon Connect
Ален Жарнью из KT Racing Studio анонсирует новую игру (Следующая часть гоночной серии Test Drive, которая, предположительно, получит название Test Drive Unlimited 3 или Test Drive: Solar Crown).
Srnsk 19:23
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Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
Правительство Эстонии взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов Russia Today, сообщил в понедельник глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу.
РИА Новости 17:21
Общество
Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
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Путешествия
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
6 июля сообщалось, что российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru 19:30