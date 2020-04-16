Экономика
ИнтерфаксОбъем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей
Общий объем антикризисных мер поддержки экономики РФ оценивается уже более чем в 2 трлн рублей, работа по дополнительным мерам продолжается, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Эта сумма учитывает так называемый второй пакет поддержки, уточнил он на заседании правительства в четверг.
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Объем антикризисной программы РФ превысил два триллиона рублей из-за коронавируса
Комсомольская правда05:47
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В Сети появились первые кадры из «Дюны» с Тимоти Шаламе
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Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
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ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Япония ввела режим ЧС на всей территории
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Полковника Росгвардии поймали на вымогательстве крупной взятки
Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей.
Вести.Ru 06:01
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом.
Известия 08:33
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Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Футбол
23 апреля исполком УЕФА проведет заседание по ситуации с коронавирусом
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 23 апреля проведет заседание в режиме видеоконференции и обсудит последние события, связанные с влиянием пандемии коронавируса на европейский футбол.
Sport24.ru 09:14
Наука
Найдена причина первого масштабного вымирания в истории Земли
Первое глобальное вымирание в истории Земли было вызвано серьезной и длительной нехваткой кислорода в океанах – к такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета, проведя соответствующее исследование.
МИР 24 14 апреля в 08:26
Общество
В Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
В четверг, 16 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 06:10
Общество
Большинство вузов в России проведут летнюю сессию онлайн
Большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в онлайн режиме, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».
Rambler News Service 08:14
Политика
МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США
Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM вчера в 01:27
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Станцию метро «Пражская» предложили переименовать
Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
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Сегодня православные празднуют Чистый четверг
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Экономика
Мишустин: более 500 тыс. компаний получат поддержку от государства
В связи с пандемией коронавируса более 500 тысяч компаний смогут получить от государства прямые выплаты.
ТВ Центр 05:50
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
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Дисбаланс нейтрино может объяснить существование Вселенной
Обнаружение СР-инвариантности среди обычных нейтрино помогает поддержать эту гипотезу.
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Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах
«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
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В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса
Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
Экономика
Банк России дал рекомендации по работе ломбардов
Банк России составил письмо, в котором дал несколько советов по работе ломбардов в период пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 08:10