Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОбъем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей

Общий объем антикризисных мер поддержки экономики РФ оценивается уже более чем в 2 трлн рублей, работа по дополнительным мерам продолжается, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Эта сумма учитывает так называемый второй пакет поддержки, уточнил он на заседании правительства в четверг.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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