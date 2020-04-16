Экономика
КомпанияОбъем антикризисных мер в России превысил 2 трлн рублей
Общий объем антикризисных мер поддержки экономики России оценивается уже более чем в 2 триллиона рублей, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Он добавил, что работа по дополнительным мерам продолжается.
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Объем антикризисной программы РФ превысил два триллиона рублей из-за коронавируса
Комсомольская правда05:47
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Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится минимум до конца мая.
РБК 08:02
Общество
В Свердловской области еще шесть человек заразилось коронавирусом
В Свердловской области официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:49
Происшествия
Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске
«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
RT на русском 07:59
Здоровье
Минздрав приостановил вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре считают данное решение целесообразным, однако федеральная служба подчёркивает, что временный отказ от вакцинации касается в первую очередь взрослого населения, поскольку эта возрастная группа чаще болеет CoViD-19, нежели дети.
Life.ru 05:01
Происшествия
Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Общество
В России за сутки заразились почти 3,5 тысячи человек
Большая часть зараженных приходится на Москву (16 146), Подмосковье (3 054), Санкт-Петербург (1 083) и Коми (441).В стране проведено более 1,61 миллиона тестов на COVID-19 (почти 100 тысяч за последние сутки).
Компания 03:46
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Футбол
«Зенит» вступил в переговоры по Зиньковскому
Зиньковский рассказал, как его не взяли в "Спартак" из-за маленького роста "Зенит" и "Спартак" потроллили друг друга в "твиттере" Орлов рассказал, мог ли матч "Зенит" — "Бавария" в 2008 году быть договорным Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings вчера в 10:40
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Автоспорт
Хорнер призывает отложить новый регламент до 2023-го
В Формуле 1 уже отложили переход на новый технический регламент с 2021-го на 2022-й год.
F1news.ru 08:26
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Кино
Как изменились актеры сериала «Кармелита» спустя 15 лет
SM News вчера в 12:47
Экономика
ЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании как новым, так и старым клиентам, у которых истек срок действия паспортов.
Российская газета 08:23
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Здоровье
В Петербурге больных коронавирусом предлагают размещать в гостиницах
По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии коронавируса в Петербурге зафиксировано 1083 случая заражения COVID-19, умерло семь человек.
DP.RU 05:49
Происшествия
Бывший министр с супругом предстанут перед судом в Саратовской области
НТА-Приволжье — Бывший министр с супругом предстанут перед судом в Саратовской области.
НТА-Приволжье 06:23
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv вчера в 03:31
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Происшествия
Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края
Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:07
Общество
Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн
Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 07:59
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05