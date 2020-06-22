Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями — повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

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Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

Коммерсантъвчера в 21:46

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

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В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газетавчера в 17:10

За последние 20 лет состоятельные люди в России богатели быстрее, чем в мире

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Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
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ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество

В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:51
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Происшествия

КГБ Белоруссии подтвердил факт предъявления обвинения Виктору Бабарико

Официальный представитель КГБ Андрей Ярош заявил, что кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико и его сыну Эдуарды выдвинули обвинение в установленный срок.
Московский Комсомолец 03:46
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Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

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Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 20 июня в 08:55
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Происшествия

В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней

Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
РИА Новости 03:32
Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро в начале дня

Курс рубля немного снижается в парах с долларом и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:08
Общество

Black Star судится из-за концерта Егора Крида

Газета.Ru 03:16
Общество

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Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
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Политика

Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке

Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
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Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
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Энергетика

Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН вчера в 06:16
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Политика

Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Интерфакс вчера в 19:32
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Экономика

Облправительство даст авиакомпаниям отсрочку по налогу на имущество

Свердловские власти расширят перечень компаний, которые получат отсрочку по уплате налога на имущество организаций.
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Шоу-бизнес

У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем

Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
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Технологии

В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
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