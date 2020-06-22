В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями — повестка CEO» консалтинговой компании BCG.

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

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