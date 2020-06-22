Экономика
КоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 20 июня в 10:48
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
ТАСС вчера в 23:17
Наука
Определено необходимое для колонизации Марса количество людей
Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 20 июня в 12:20
Общество
Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым
Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем сына
7Дней.ру вчера в 16:42
Общество
В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса
РИА Новости 00:57
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили российский военный корабль через Ла-Манш
Военный фрегат HMS Westminster Великобритании сопроводил большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш 21 июня, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.
ИА Красная Весна вчера в 23:40
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
Шесть кандидатов подали документы на выборы главы Иркутской области
Ранее сообщалось, что документы подали самовыдвиженцы врио главы региона Игорь Кобзев, мэр города золотодобытчиков Бодайбо Евгений Юмашев и Максим Евдокимов от партии "Родина".
РИА Новости 01:21
Шоу-бизнес
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Общество
NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют
Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 584 тыс. (7728 за сутки).
РБК 01:03
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки
Выпуск песни Давида Манукяна и рэпера Серёги отложен на неопределенное время. Музыканты серьезно поругались в социальных сетях.
OvideO.ru вчера в 11:40
Армия и оружие
В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков
Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин. Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка.
РИА Новости 20 июня в 23:50
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском вчера в 09:47
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные
В правительстве добавили, что новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
Агентство Телеграф 20 июня в 10:10
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Здоровье
Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»
Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
Chelny-biz.ru 00:26
Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14