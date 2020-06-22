Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
Читать в источнике
Комментировать310

Подробнее о событии

Forbes: Рост частного богатства в России в ближайшие годы будет не таким стремительным, как до 2014 года

Эхо Москвывчера в 22:04

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБКвчера в 17:01

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ruвчера в 19:37

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газетавчера в 17:10

Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?

Lenta.ruвчера в 17:02

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

Коммерсантъвчера в 21:46

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
340
Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
178
Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
324
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 20 июня в 10:48
434
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

ТАСС вчера в 23:17
157
Наука

Определено необходимое для колонизации Марса количество людей

Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 20 июня в 12:20
42
Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС вчера в 08:42
86
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем сына

7Дней.ру вчера в 16:42
3
Общество

В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса

РИА Новости 00:57
407
Армия и оружие

Британские ВМС сопроводили российский военный корабль через Ла-Манш

Военный фрегат HMS Westminster Великобритании сопроводил большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш 21 июня, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.
ИА Красная Весна вчера в 23:40
1
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
7
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
757
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
244
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
104
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости вчера в 07:40
563
Политика

Шесть кандидатов подали документы на выборы главы Иркутской области

Ранее сообщалось, что документы подали самовыдвиженцы врио главы региона Игорь Кобзев, мэр города золотодобытчиков Бодайбо Евгений Юмашев и Максим Евдокимов от партии "Родина".
РИА Новости 01:21
30
Шоу-бизнес

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
100
Общество

NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
437
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 584 тыс. (7728 за сутки).
РБК 01:03
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3K
Шоу-бизнес

Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки

Выпуск песни Давида Манукяна и рэпера Серёги отложен на неопределенное время. Музыканты серьезно поругались в социальных сетях.
OvideO.ru вчера в 11:40
Армия и оружие

В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин. Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка.
РИА Новости 20 июня в 23:50
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
99
Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском вчера в 09:47
20
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
284
Общество

Работающим пенсионерам продлят электронные больничные

В правительстве добавили, что новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
Агентство Телеграф 20 июня в 10:10
916
Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
372
Здоровье

Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»

Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
Chelny-biz.ru 00:26
1
Общество

В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
725
Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
214
Как работают Яндекс.Новости?
Главное