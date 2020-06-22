Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Рост частного богатства в России в ближайшие годы будет не таким стремительным, как до 2014 года

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Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

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Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
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Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил в воскресенье, 21 июня, в интервью британской газете The Telegraph, что на ближайших выборах главы Белого дома намерен поддержать кандидата от демократов Джозефа Байдена.
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Примадонна надела джинсы и черную блузку с принтом и глубоким вырезом, а также показала фанатам новую прическу.
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В SpaceX назначили дату очередного запуска спутников Starlink

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Общество

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Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
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Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем сына

7Дней.ру вчера в 16:42
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича

Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета вчера в 13:30
Происшествия

В Гааге полиция применила водометы против протестующих

Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, призвал белорусов не поддаваться на уловки политических шарлатанов.
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Происшествия

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Электричка, следовавшая из Москвы в сторону Каширы, сбила двух детей.
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Общество

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«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
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Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
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Армия и оружие

Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше

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Происшествия

Бывший парень умершей участницы «Дома-2» предположил причину её смерти

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк могли убить, сообщил её экс-бойфренд Альберт Резин в интервью StarHit.
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Общество

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
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Общество

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ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом

В мире за сутки зафиксировано новое рекордное число заражений коронавирусом — 183 020 случаев, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 21 июня.
Фергана вчера в 23:26
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В Германии впервые установлен памятник Ленину

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Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.
Российская газета вчера в 07:37
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