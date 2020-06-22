Экономика
КоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Единоборства
Президент UFC осудил победителя Волкова
Спорт день за днем вчера в 01:51
Футбол
Виктор Гончаренко собирается уйти из ЦСКА
RuNews24.ru вчера в 10:21
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Политика
В главном храме Вооруженных сил России ждут визита Путина
В соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России — 22 июня ожидают визита Владимира Путина.
Вести.Ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Политика
Болтон намерен проголосовать за Байдена на выборах президента США
Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил в воскресенье, 21 июня, в интервью британской газете The Telegraph, что на ближайших выборах главы Белого дома намерен поддержать кандидата от демократов Джозефа Байдена.
Известия 00:39
Шоу-бизнес
Пугачева на встречу с Юдашкиным надела блузку с большим декольте
Примадонна надела джинсы и черную блузку с принтом и глубоким вырезом, а также показала фанатам новую прическу.
Территория новостей вчера в 04:07
Космос
В SpaceX назначили дату очередного запуска спутников Starlink
REGNUM вчера в 06:39
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
Здоровье
Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем сына
7Дней.ру вчера в 16:42
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича
Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета вчера в 13:30
Происшествия
В Гааге полиция применила водометы против протестующих
Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
Вести.Ru вчера в 18:37
Политика
Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, призвал белорусов не поддаваться на уловки политических шарлатанов.
RT на русском вчера в 23:56
Происшествия
Двое детей попали под электричку в Подмосковье
Электричка, следовавшая из Москвы в сторону Каширы, сбила двух детей.
Российская газета вчера в 15:07
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
Финансы
ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
Армия и оружие
Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
Британские ВМС сопровождали российский большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» во время прохода через Ла-Манш.
Известия вчера в 17:24
Происшествия
Бывший парень умершей участницы «Дома-2» предположил причину её смерти
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк могли убить, сообщил её экс-бойфренд Альберт Резин в интервью StarHit.
Московский Комсомолец вчера в 23:36
Общество
Чувашия простилась с Михаилом Игнатьевым
Правда ПФО вчера в 10:01
Авто
Производство нового LADA Largus может стартовать уже в августе
Инсайдеры сообщества «AvtoVAZ News» допускают, что новинка встанет на конвейер сразу после корпоративного отпуска, т.е. после 16 августа 2020 года.
Автоновости дня 20 июня в 14:52
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском вчера в 08:49
Общество
Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров
Rambler News Service вчера в 14:06
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом
В мире за сутки зафиксировано новое рекордное число заражений коронавирусом — 183 020 случаев, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 21 июня.
Фергана вчера в 23:26
Общество
В Германии впервые установлен памятник Ленину
SakhaNews 20 июня в 13:15
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.
Российская газета вчера в 07:37