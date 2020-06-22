В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 203

Экономика «Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».

Политика В главном храме Вооруженных сил России ждут визита Путина В соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России — 22 июня ожидают визита Владимира Путина.

Шоу-бизнес Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 39

Политика Болтон намерен проголосовать за Байдена на выборах президента США Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил в воскресенье, 21 июня, в интервью британской газете The Telegraph, что на ближайших выборах главы Белого дома намерен поддержать кандидата от демократов Джозефа Байдена. 3

Шоу-бизнес Пугачева на встречу с Юдашкиным надела блузку с большим декольте Примадонна надела джинсы и черную блузку с принтом и глубоким вырезом, а также показала фанатам новую прическу.

Общество Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России. 163

Экономика Пенсионерам пересчитают выплаты за два года Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы. 418

Здоровье Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно. 2

Футбол «Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.

Политика Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов» Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, призвал белорусов не поддаваться на уловки политических шарлатанов.

Общество В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек «Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT. 7K

Финансы ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых. 1,9K

Происшествия Бывший парень умершей участницы «Дома-2» предположил причину её смерти Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк могли убить, сообщил её экс-бойфренд Альберт Резин в интервью StarHit.

Общество ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом В мире за сутки зафиксировано новое рекордное число заражений коронавирусом — 183 020 случаев, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 21 июня. 16