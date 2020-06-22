Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

Коммерсантъ21:46

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ru19:37

Состоятельные россияне за 20 лет стали богаче в 16 раз – BCG

ПРАЙМ17:16

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета17:10

Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?

Lenta.ru17:02

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes17:00
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Происшествия

В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках

Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города.
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

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Авто

В Беларуси стартовало производство кроссоверов Changan для России

На белорусском предприятии "Юнисон" стартовало производство кроссоверов Changan CS35 Plus.
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The Drive: против «Панцирей» Турция закупает сотни дронов-камикадзе

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«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

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Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
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Единоборства

Волков прокомментировал поражение от Блейдса

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru 01:38
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Финансы

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на «МосБирже»

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" снизился на 28,77 коп. и составил 78,0123 руб.
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Общество

Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
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Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

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Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
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Космос

NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна

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В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken

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Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост

Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.
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Политика

Песков назвал волнующий Путина вопрос

Президента РФ Владимира Путина волнует вопрос доверия к договоренностям с США на фоне истекающего срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RuNews24.ru вчера в 10:13
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Армия и оружие

Британские ВМС сопроводили БПК «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш

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Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
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Происшествия

В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой

В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
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Шоу-бизнес

СМИ сообщили о возможности возвращения Анастасии Заворотнюк в кино

Следом издание привело слова неназванного собеседника, знакомого с ходом лечения Заворотнюк: "Настя уверенно идет на поправку, скоро вы её увидите в кино и на сцене".
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
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Общество

Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
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Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
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