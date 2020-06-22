Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Рост частного богатства в России в ближайшие годы будет не таким стремительным, как до 2014 года

Эхо Москвывчера в 22:04

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ruвчера в 19:37

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газетавчера в 17:10

Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?

Lenta.ruвчера в 17:02

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБКвчера в 17:01

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

Коммерсантъвчера в 21:46
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Шоу-бизнес

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
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Политика

Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
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Культура

Свыше 3 тысяч коллег вступились за Серебренникова

Общественная служба новостей вчера в 23:11
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Кино

В новой картине от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»

RuNews24.ru вчера в 10:27
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Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
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Происшествия

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
1,9K
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
РИА Новости 20 июня в 07:51
2,9K
Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

BFM.ru 00:44
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
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Общество

В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
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Единоборства

Президент UFC осудил победителя Волкова

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал тяжеловеса Кертиса Блейдса за сегодняшний бой против россиянина Александра Волкова.
Спорт день за днем вчера в 01:51
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Здоровье

Более 20 тысяч юных омичей уже получили справки в детские сады

По информации регионального минздрава, на сегодняшний день уже 21 628 человек получили справки для посещения дошкольных учреждений.
АиФ Омск 00:24
Шоу-бизнес

Пугачева на встречу с Юдашкиным надела блузку с большим декольте

Примадонна надела джинсы и черную блузку с принтом и глубоким вырезом, а также показала фанатам новую прическу.
Территория новостей вчера в 04:07
Происшествия

В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 18:28
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Происшествия

В Китае утонули восемь школьников

Коммерсантъ 00:28
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Происшествия

Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына

Говорит Москва вчера в 07:48
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
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Экономика

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

В Керчи четыре человека пострадали при взрыве автомобиля на АЗС

Четыре человека пострадали в Керчи вечером в воскресенье от взрыва автомобиля на АЗС.
ТАСС вчера в 16:48
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Политика

Андрей Клишас — РБК: «Политики должны перестать думать о трансфере»

Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере.
РБК 00:00
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
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Музыка

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
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Политика

Лукашенко рассказал о стремлении других стран «наклонить» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что на страну извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое.
Lenta.ru 00:37
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Финансы

ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
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