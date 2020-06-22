Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Рост частного богатства в России в ближайшие годы будет не таким стремительным, как до 2014 года

Эхо Москвы22:04

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

Коммерсантъ21:46

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

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Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ru19:37

Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?

Lenta.ru17:02

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes17:00
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Вести.Ru 07:31
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Политика

Трамп призвал не допустить принятие законопроекта демократов о полиции

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Республиканская партия выступит в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции.
RT на русском 20:14
Общество

Лысенков отрекся от слов о решении вырезать Ефремова из сериала

Ранее актер рассказал, что продюсеры картины приняли решение ее доснять и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста.
Lenta.ru 16:34
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
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Космос

Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС

НТВ 16:03
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
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Происшествия

В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 18:28
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Происшествия

Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского

Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.
Московский Комсомолец 19:50
Здоровье

Названа доля курильщиков среди жителей Башкирии

Специалисты назвали долю курильщиков среди жителей Башкирии.
UfaTime.ru 21:42
Политика

Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
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Общество

На должность первого вице-мэра Южно-Сахалинска утвержден Андрей Ковальчук

Андрей Ковальчук утвержден на должность первого вице-мэра Южно-Сахалинска.
АСТВ 22:49
Происшествия

Обыски начались в правительстве Алтайского края

В здании управления лесами Алтайского края начались обыски по уголовному делу, передает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.
Тайга.инфо 22:38
Общество

Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
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Происшествия

Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке

Соседка жительницы Астрахани, которая убила гантелью 12-летнего сына и замуровала его тело в бетон, рассказала о ее семье в беседе с «Пятым каналом».
Lenta.ru 22:31
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Политика

Памятник Теодору Рузвельту у музея в Нью-Йорке демонтируют

Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке намерены демонтировать.
Известия 20:06
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
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Единоборства

Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым

FightTime.ru 01:54
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Общество

Работодателей могут наказать за отказ оплатить выходной 1 июля

Отказ работодателя оплатить выходной день 1 июля, на который назначено проведение голосования по поправкам в конституцию, станет грубым нарушением трудовых прав.
Life.ru 15:08
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Политика

Forbes: Путин преподал Западу урок истории

Президент России Владимир Путин преподал Западу урок истории. Такое мнение высказал журналист Джеймс Роджерс.
ПолитРоссия вчера в 10:41
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Энергетика

Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН 06:16
Экономика

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.
Коммерсантъ 17:59
Происшествия

В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
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Общество

Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru 22:00
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича

Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета 13:30
Шоу-бизнес

Бизнес Пригожина и Валерии оказался на грани банкротства

iReactor 13:18
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Музыка

Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию

Эпатажный бурятский певец распродаёт свою недвижимость в Бурятии Бурятский певец Чингис Ли решил переехать в Хакасию, об этом сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети.
Байкал-Daily 22:11
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