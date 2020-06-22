Экономика
КоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Политика
Трамп призвал не допустить принятие законопроекта демократов о полиции
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Республиканская партия выступит в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции.
RT на русском 20:14
Общество
Лысенков отрекся от слов о решении вырезать Ефремова из сериала
Ранее актер рассказал, что продюсеры картины приняли решение ее доснять и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста.
Lenta.ru 16:34
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 18:28
Происшествия
Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского
Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.
Московский Комсомолец 19:50
Здоровье
Названа доля курильщиков среди жителей Башкирии
Специалисты назвали долю курильщиков среди жителей Башкирии.
UfaTime.ru 21:42
Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Общество
На должность первого вице-мэра Южно-Сахалинска утвержден Андрей Ковальчук
Андрей Ковальчук утвержден на должность первого вице-мэра Южно-Сахалинска.
АСТВ 22:49
Происшествия
Обыски начались в правительстве Алтайского края
В здании управления лесами Алтайского края начались обыски по уголовному делу, передает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.
Тайга.инфо 22:38
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Происшествия
Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке
Соседка жительницы Астрахани, которая убила гантелью 12-летнего сына и замуровала его тело в бетон, рассказала о ее семье в беседе с «Пятым каналом».
Lenta.ru 22:31
Политика
Памятник Теодору Рузвельту у музея в Нью-Йорке демонтируют
Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке намерены демонтировать.
Известия 20:06
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Единоборства
Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
FightTime.ru 01:54
Общество
Работодателей могут наказать за отказ оплатить выходной 1 июля
Отказ работодателя оплатить выходной день 1 июля, на который назначено проведение голосования по поправкам в конституцию, станет грубым нарушением трудовых прав.
Life.ru 15:08
Политика
Forbes: Путин преподал Западу урок истории
Президент России Владимир Путин преподал Западу урок истории. Такое мнение высказал журналист Джеймс Роджерс.
ПолитРоссия вчера в 10:41
Энергетика
Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля
Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН 06:16
Экономика
Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку
Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.
Коммерсантъ 17:59
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Общество
Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране
Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru 22:00
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича
Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета 13:30
Музыка
Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию
Эпатажный бурятский певец распродаёт свою недвижимость в Бурятии Бурятский певец Чингис Ли решил переехать в Хакасию, об этом сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети.
Байкал-Daily 22:11