Экономика
Lenta.ruЧетверть богатства россиян оказалась за рубежом
Компания составила несколько сценариев дальнейшего накопления состояний. Если случится быстрый отскок после пандемии коронавируса, то к 2024 году богатство россиян достигнет 2,2 триллиона долларов. Если же восстановление будет медленным, то оно остановится на двух триллионах.
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Политика
Правящая партия Сербии одерживает уверенную победу на выборах
Белград, 21 июня 2020, 22:45 — REGNUM Прогрессивная партия Сербии, возглавляемая президентом страны Александаром Вучичем, одерживает победу на парламентских выборах страны с результатом 56,7%. Об этом 21 июня сообщается в Центре наблюдения за выборами.
REGNUM вчера в 15:45
Политика
Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников
В марте в ходе обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках.
РБК 00:30
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия
Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей под Липецком
RT на русском вчера в 06:25
Энергетика
Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля
Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН вчера в 06:16
Авто
В Сети показали фото электрического кроссовера Volkswagen ID.4X
Как сообщает издание speedme.ru, новый электрический кроссовер будет базироваться на модульной платформе MEB, а его колесная база составит 2 765 мм.
32CARS.ru 01:55
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Экономика
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли.
Ведомости вчера в 18:03
Происшествия
Двое детей попали под электричку в Подмосковье
Электричка, следовавшая из Москвы в сторону Каширы, сбила двух детей.
Российская газета вчера в 15:07
Футбол
Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что полузащитник команды Гус Тиль получил мышечную травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» и в ближайшее время пройдёт медобследование.
RT на русском 20 июня в 13:54
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
RT на русском вчера в 17:04
Футбол
Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»
ProstoProSport вчера в 16:14
Политика
Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны беречь и защищать суверенитет страны, не поддаваясь на уловки шарлатанов.
Известия 02:22
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Происшествия
Верзилова оставили на ночь в ОВД
Экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного за мелкое хулиганство, правоохранители оставили на ночь в ОВД, в понедельник его ждет суд по административному делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
РИА Новости вчера в 19:21
Общество
В Роскачестве рассказали, как снизить калорийность окрошки
Москва, 22 июня 2020, 09:23 — REGNUM Значительная доля калорий в окрошке приходится на докторскую колбасу или ветчину, их можно заменить отварным филе курицы или индейки.
REGNUM 02:23
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru 20 июня в 05:07
Общество
118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки.
Kursk.com 20 июня в 03:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выложила снимок, отфотошопленный до неузнаваемости
На критику ответила Лера Кудрявцева – она тоже решила показать, как может измениться, если подключить к фото фотошоп.
ToDay News Ufa вчера в 08:26
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Технологии
Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин объяснил пользователям, как обезопасить устройства от самовозгорания в жару.
МедиаПоток 00:40
Космос
Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС
Астронавт NASA Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения.
НТВ вчера в 16:03