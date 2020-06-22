Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧетверть богатства россиян оказалась за рубежом

Компания составила несколько сценариев дальнейшего накопления состояний. Если случится быстрый отскок после пандемии коронавируса, то к 2024 году богатство россиян достигнет 2,2 триллиона долларов. Если же восстановление будет медленным, то оно остановится на двух триллионах.
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Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ru01:51

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

Коммерсантъвчера в 21:46

За последние 20 лет состоятельные люди в России богатели быстрее, чем в мире

Life.ruвчера в 21:29

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ruвчера в 19:37

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газетавчера в 17:10

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБКвчера в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
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Политика

Правящая партия Сербии одерживает уверенную победу на выборах

Белград, 21 июня 2020, 22:45 — REGNUM Прогрессивная партия Сербии, возглавляемая президентом страны Александаром Вучичем, одерживает победу на парламентских выборах страны с результатом 56,7%. Об этом 21 июня сообщается в Центре наблюдения за выборами.
REGNUM вчера в 15:45
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Политика

Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников

В марте в ходе обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках.
РБК 00:30
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз

До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Происшествия

Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей под Липецком

RT на русском вчера в 06:25
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Энергетика

Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН вчера в 06:16
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Авто

В Сети показали фото электрического кроссовера Volkswagen ID.4X

Как сообщает издание speedme.ru, новый электрический кроссовер будет базироваться на модульной платформе MEB, а его колесная база составит 2 765 мм.
32CARS.ru 01:55
Общество

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли.
Ведомости вчера в 18:03
Происшествия

Двое детей попали под электричку в Подмосковье

Электричка, следовавшая из Москвы в сторону Каширы, сбила двух детей.
Российская газета вчера в 15:07
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Футбол

Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что полузащитник команды Гус Тиль получил мышечную травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» и в ближайшее время пройдёт медобследование.
RT на русском 20 июня в 13:54
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
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Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах

RT на русском вчера в 17:04
Футбол

Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»

ProstoProSport вчера в 16:14
Политика

Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны беречь и защищать суверенитет страны, не поддаваясь на уловки шарлатанов.
Известия 02:22
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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
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Происшествия

Верзилова оставили на ночь в ОВД

Экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного за мелкое хулиганство, правоохранители оставили на ночь в ОВД, в понедельник его ждет суд по административному делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
РИА Новости вчера в 19:21
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Общество

В Роскачестве рассказали, как снизить калорийность окрошки

Москва, 22 июня 2020, 09:23 — REGNUM Значительная доля калорий в окрошке приходится на докторскую колбасу или ветчину, их можно заменить отварным филе курицы или индейки.
REGNUM 02:23
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Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru 20 июня в 05:07
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Шоу-бизнес

Модель с заболеванием кожи поплавала в откровенном бикини

Lenta.ru 01:27
Общество

118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки.
Kursk.com 20 июня в 03:05
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выложила снимок, отфотошопленный до неузнаваемости

На критику ответила Лера Кудрявцева – она тоже решила показать, как может измениться, если подключить к фото фотошоп.
ToDay News Ufa вчера в 08:26
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
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Технологии

Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин объяснил пользователям, как обезопасить устройства от самовозгорания в жару.
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Космос

Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС

Астронавт NASA Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения.
НТВ вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
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