Экономика
Российская газетаВ РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%. Но рост их состояний будет самым медленным в период 2019-2024 годов, ожидает BCG.
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с чего всё началось
Самыми быстрыми темпами финансовые состояния россиян увеличивались в 1999-2014 годах (13,5%), однако в 2014-2019 годах среднегодовой рост замедлился до 11,7%, а в 2018-2019 годах — до 10,4%.Forbesвчера в 17:00
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В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram
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Политика
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Lenta.ru 07:00
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Столичная полиция проводит проверку в отношении женщины, которая на несколько дней уехала на дачу, закрыв детей в квартире без еды, сообщает ТАСС.
Москва 24 09:34
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Lenta.ru 07:18
Общество
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Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Здоровье
Львовская область подбирается к лидерам среди регионов Украины по заболеваемости коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировали 37 241 случай коронавируса, 1012 летальных, 16 642 пациента выздоровели.
Украина.ру 03:07
Политика
Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию
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Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
Ведомости 08:10
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
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Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
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Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
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Сокурсница Ефремова раскрыла неприятную правду об актере
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Московский Комсомолец вчера в 19:38
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
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Газета.Ru 07:45
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Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
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Известия вчера в 21:14
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Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28