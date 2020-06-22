Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbesвчера в 17:00
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Авто
Кроссовер Kia Seltos обзаведется электрической версией
Не исключено, что Seltos EV получит сразу две версии – стандартную и "дальнобойную", которой достанутся 184-сильный электромотор от седана Elantra EV и более емкий аккумулятор на 56,5 кВт*ч с запасом хода до 500 км. Производство электрического "Сэлтоса" для китайского рынка планируется начать уже в августе текущего года.
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Пенсионный фонд России займется распределением новой единовременной выплаты для россиян в размере 10 тысяч рублей, которую они могут получить в ближайшее время.
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
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Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
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Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили, пишет канадское издание The Globe and Mail.
Аргументы и Факты 13:19
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Сегодня «Тоттенхэм» проведет домашний матч против «Вест Хэма»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что сегодня «Лестер» примет на своем поле «Брайтон» в рамках 31-го тура АПЛ.
ГЛАС.RU 21:21
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Валерий Меладзе отмечает 55-летний юбилей
Экспресс газета 23:00
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Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей
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Песков: ротация в российской власти происходит постоянно
По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
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В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
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Не прошло и месяца с последнего подорожания, как Hyundai снова подняла цены почти на весь модельный ряд.
Автоновости дня вчера в 02:01
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На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
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Известия 21:08
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Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер
С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
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Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область
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ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
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Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ
Очередной раунд тестирования выявил один случай заражения коронавирусной инфекцией в английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
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