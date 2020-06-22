Экономика
КоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
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Экономика
ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
Общество
В Роскачестве назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке
Если же все-таки человек предпочитает окрошку на квасе, то специалисты Роскачества советуют делать напиток самостоятельно или же выбирать магазинный, но с меньшим добавлением сахара.
Известия 01:47
Общество
Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37
Здоровье
В «Список памяти» включили 3 врачей из Калужской области
Имена троих врачей из Калужской области значатся в «Списке памяти» по состоянию на утро понедельника, 22 июня.
Калужские новости 01:11
Происшествия
Затопленную после ливня Москву сняли на видео
В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.
Lenta.ru 20 июня в 11:57
Общество
Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году
Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Росстата, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости 00:32
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Общество
На полюсе холода наступила аномальная жара
Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.
Lenta.ru 01:42
Финансы
ЦБ снизил ставку до 4,5% годовых
Центробанк на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу на один процент - до 4,5% годовых.
Газета.Ru 19 июня в 08:42
Армия и оружие
Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию
Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело вчера в 06:45
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Политика
Трамп угрожал Японии из-за финансирования баз США, заявил Болтон
США в прошлом году потребовали от Японии ежегодно направлять на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд, что в четыре раза превышало бы действующий показатель.
Московский Комсомолец 01:50
Происшествия
Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына
Говорит Москва вчера в 07:48
Общество
Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
CyberSport.ru вчера в 07:19
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Футбол
Полузащитник «Уфы» Фомин верит в победу своей команды над «Спартаком»
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России.
ProstoProSport 00:20
Финансы
Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,6-0,8%, Nasdaq почти не изменился
Nasdaq сумел отыграть потери и завершил сессию чуть выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Финмаркет 01:14
Политика
Клишас назвал проблемой персонификацию власти в России
Политическая система России очень персонифицирована, и «это, конечно, проблема», сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Ведомости 01:27
Футбол
«Реал» вышел в лидеры чемпионата Испании, обыграв «Реал Сосьедад»
РИА Новости вчера в 18:06
Энергетика
Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля
Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН вчера в 06:16
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06