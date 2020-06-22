Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
Читать в источнике
Комментировать394

Подробнее о событии

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ruвчера в 19:37

Forbes: Рост частного богатства в России в ближайшие годы будет не таким стремительным, как до 2014 года

Эхо Москвывчера в 22:04

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

Коммерсантъвчера в 21:46

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ru01:51

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газетавчера в 17:10

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБКвчера в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Экономика

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
Общество

В Роскачестве назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке

Если же все-таки человек предпочитает окрошку на квасе, то специалисты Роскачества советуют делать напиток самостоятельно или же выбирать магазинный, но с меньшим добавлением сахара.
Известия 01:47
Общество

Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37
368
Здоровье

В «Список памяти» включили 3 врачей из Калужской области

Имена троих врачей из Калужской области значатся в «Списке памяти» по состоянию на утро понедельника, 22 июня.
Калужские новости 01:11
Происшествия

Затопленную после ливня Москву сняли на видео

В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.
Lenta.ru 20 июня в 11:57
3
Общество

Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году

Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Росстата, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости 00:32
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
315
Общество

На полюсе холода наступила аномальная жара

Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.
Lenta.ru 01:42
2
Финансы

ЦБ снизил ставку до 4,5% годовых

Центробанк на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу на один процент - до 4,5% годовых.
Газета.Ru 19 июня в 08:42
1,9K
Армия и оружие

Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию

Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
198
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
288
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
217
Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
100
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
18
Экономика

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело вчера в 06:45
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
157
Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

РБК вчера в 21:04
262
Политика

Трамп угрожал Японии из-за финансирования баз США, заявил Болтон

США в прошлом году потребовали от Японии ежегодно направлять на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд, что в четыре раза превышало бы действующий показатель.
Московский Комсомолец 01:50
1
Происшествия

Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына

Говорит Москва вчера в 07:48
564
Общество

Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
5
Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

CyberSport.ru вчера в 07:19
180
Общество

Кондратьев возложил свечу памяти к мемориалу Вечного огня в Краснодаре

Кубань 24 00:34
2
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
1,4K
Футбол

Полузащитник «Уфы» Фомин верит в победу своей команды над «Спартаком»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России.
ProstoProSport 00:20
Финансы

Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,6-0,8%, Nasdaq почти не изменился

Nasdaq сумел отыграть потери и завершил сессию чуть выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Финмаркет 01:14
Политика

Клишас назвал проблемой персонификацию власти в России

Политическая система России очень персонифицирована, и «это, конечно, проблема», сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Ведомости 01:27
95
Футбол

«Реал» вышел в лидеры чемпионата Испании, обыграв «Реал Сосьедад»

РИА Новости вчера в 18:06
Энергетика

Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН вчера в 06:16
2
Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное