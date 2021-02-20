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Росбалт

Объем денежных переводов из России оказался минимальным за четыре года

Объем трансграничных переводов из России, осуществленных физическими лицами через платежные системы, по итогам минувшего года составил $7,4 млрд, что является минимальным значением с 2017 года, следует из данных Банка России.В источнике
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С чего всё началось

ЦБ зафиксировал минимальный за четыре года объем переводов из России

В 2020 году физические лица отправили из России через системы денежных переводов минимальный за четыре года объем средств — $7,4 млрд, следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России».
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