Объем экономики России по «закрытым» статьям опустился ниже 5% ВВП
Смотрите также
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 российских граждан
В США приготовились к появлению Ту-95 у своих границ
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
Литва направила ноту протеста Белоруссии в связи с пуском БелАЭС
Су-27 поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Минобороны назвало условие применения ядерного оружия
Украина попросила Россию освободить 22 удерживаемых крымских татар
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии
Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде
Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии
В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта
Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
В Петербурге спасли ребенка, упавшего за борт катера в канал
В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки
На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф
Бывшая жена Аршавина высказалась за секс на первом свидании
В Норильске произошел разлив топлива на реке Амбарной
SpaceX отправила на орбиту 57 спутников Starlink
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 российских граждан
Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют 12 августа
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании
Минобороны назвало условие применения ядерного оружия
Президент Ливана изучит конспирологическую версию взрыва в Бейруте
Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове
СК начал проверку после смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Строительство ВСМ Москва–Петербург начнут в 2022 году
В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
Cadillac представил первый в своей истории электромобиль
На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо
Эксперт Дмитрий Шульц комментирует: Экономисты относят военные расходы к непроизводственным, то есть если ваша компания покупает станок, то далее это средство производства будет десятилетиями производить продукцию, обеспечивать рабочих заработной платой, а бюджет — налогами.В источнике
С чего всё началось
Объем «секретной» экономики России опустился ниже 5% ВВП
Закрытые расходы на системы вооружения и продукты интеллектуальной собственности в номинальном выражении составили 4,83 трлн руб. в 2018 году, следует из расчетов РБК. Доля указанных расходов от номинального размера ВВП в текущих ценах составила 4,6%.
РБК17:00
Подробнее о событии