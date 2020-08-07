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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Объем экономики России по «закрытым» статьям опустился ниже 5% ВВП

Эксперт Дмитрий Шульц комментирует: Экономисты относят военные расходы к непроизводственным, то есть если ваша компания покупает станок, то далее это средство производства будет десятилетиями производить продукцию, обеспечивать рабочих заработной платой, а бюджет — налогами.В источнике
С чего всё началось
РБК

Объем «секретной» экономики России опустился ниже 5% ВВП

Закрытые расходы на системы вооружения и продукты интеллектуальной собственности в номинальном выражении составили 4,83 трлн руб. в 2018 году, следует из расчетов РБК. Доля указанных расходов от номинального размера ВВП в текущих ценах составила 4,6%.
РБК17:00
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Газета.Ru

«Секретный» раздел российской экономики сократился до 4,6% ВВП

Газета.Ru03:31
Lenta.ru

Российская экономика стала более открытой

Lenta.ru03:12
Долг.рф

Россия стала меньше тратить на «секретные категории»

Долг.рф17:14
Телеканал 360°

Расходы экономики России по «секретным» статьям упали ниже 5% ВВП

Телеканал 360°20:19
REGNUM

В России снизились расходы в экономике по «закрытым» разделам

REGNUM18:40
RuNews24.ru

Россия сократила расходы в экономике по «закрытым» разделам

RuNews24.ru02:29
РБК

Объем «секретной» экономики России опустился ниже 5% ВВП

РБК17:00

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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За смерть двух мужчин омичку приговорили к 13 годам

Суд признал девушку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия.
Вечерний Омск. Неделя08:26
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Украина попросила Россию освободить 22 удерживаемых крымских татар

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным Зеленский инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которые, как утверждается, удерживаются в стране.
Московский Комсомолец05:52

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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О риске развития деменции говорит головокружение при резком вставании

Американские ученые сообщили о том, что пациенты, испытывающие головокружение во время вставания рискуют в разы чаще пополнить ряды страдающих от деменции в старости, чем те, кто не испытывает сложностей.
Live2407:00
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