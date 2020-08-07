Объем экономики России по «закрытым» статьям опустился ниже 5% ВВП

Эксперт Дмитрий Шульц комментирует: Экономисты относят военные расходы к непроизводственным, то есть если ваша компания покупает станок, то далее это средство производства будет десятилетиями производить продукцию, обеспечивать рабочих заработной платой, а бюджет — налогами.