Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
GxP News
GxP News

Объем фармацевтического рынка России в 2020 году составил 2,040 трлн рублей

В долларах и евро в 2020 году наблюдалась стагнация. Мартовский рост курсов валют привел к тому, что в пересчете на них емкость рынка не выросла. Так, в долларовом выражении в 2020 году объем рынка составил $29 млрд, что на 0,2% больше, чем в 2019.В источнике
Телеканал 360°
Adindex.ru
Live24
ИА Красная Весна
БК55
Моллы.Ru
3DNews
Российская газета
Коммерсантъ
С чего всё началось

Пандемия ускорила рост рынка онлайн-кинотеатров

Пандемия ускорила рост рынка онлайн-кинотеатров Российский рынок легальных видеосервисов в 2020 году ускорил рост, увеличившись на 66% против 46% в 2019 году, подсчитали в агентстве "ТМТ Консалтинг".
Коммерсантъвчера в 16:01
Подробнее о событии

Мало не покажут

Российская газетавчера в 15:12

Пандемия помогла заработать российским онлайн-кинотеатрам 28,7 млрд рублей

ИА Красная Веснавчера в 10:23

Российские онлайн-кинотеатры нарастили выручку в период пандемии

Телеканал 360°вчера в 01:23

Пандемия коронавируса ускорила рост рынка онлайн-кинотеатров

Live24вчера в 04:12

Платящая аудитория онлайн-кинотеатров в России выросла за год в 1,5 раза

ТАССвчера в 04:04

Аналитики заявили о росте в России рынка онлайн-кинотеатров во время пандемии

Говорит Москвавчера в 05:21

Пандемия ускорила рост рынка онлайн-кинотеатров

Коммерсантъвчера в 16:01
Интересное