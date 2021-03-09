В долларах и евро в 2020 году наблюдалась стагнация. Мартовский рост курсов валют привел к тому, что в пересчете на них емкость рынка не выросла. Так, в долларовом выражении в 2020 году объем рынка составил $29 млрд, что на 0,2% больше, чем в 2019.

С чего всё началось Пандемия ускорила рост рынка онлайн-кинотеатров Пандемия ускорила рост рынка онлайн-кинотеатров Российский рынок легальных видеосервисов в 2020 году ускорил рост, увеличившись на 66% против 46% в 2019 году, подсчитали в агентстве "ТМТ Консалтинг". Коммерсантъ вчера в 16:01