Объем фармацевтического рынка России в 2020 году составил 2,040 трлн рублей
В долларах и евро в 2020 году наблюдалась стагнация. Мартовский рост курсов валют привел к тому, что в пересчете на них емкость рынка не выросла. Так, в долларовом выражении в 2020 году объем рынка составил $29 млрд, что на 0,2% больше, чем в 2019.В источнике
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Пандемия ускорила рост рынка онлайн-кинотеатров Российский рынок легальных видеосервисов в 2020 году ускорил рост, увеличившись на 66% против 46% в 2019 году, подсчитали в агентстве "ТМТ Консалтинг".
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