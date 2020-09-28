Сегодня, 28 сентября 2020 года, стало известно, что в 2021 году на финансирование льготной ипотеки будет выделено 12 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает сумму, которая фигурировала в июньской версии общенационального плана.

С чего всё началось Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей. Известия 17:01