Финансирование льготной ипотеки увеличится в 2,5 раза
Смотрите также
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
В Армении заявили об уничтожении бронетехники ВС Азербайджана
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Трамп отверг обвинения в уходе от налогов в течение 10 лет
Попова назвала ожидаемым рост заболеваемости коронавирусом в России
Асмус подверглась критике за роль порноактрисы в новом фильме
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
ФСБ задержала замглавы Евпатории за взятку в 10,5 млн рублей
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
Эрдоган выступил с требованием к Армении по ситуации в Карабахе
Загитова заявила, что её не позвали на юбилей школы «Самбо-70»
Россиянам хотят продлить срок льготной ипотеки под 6,5%
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Назван состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию по личным делам
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Роспотребнадзор назвал сроки выхода коронавируса на плато
Сегодня, 28 сентября 2020 года, стало известно, что в 2021 году на финансирование льготной ипотеки будет выделено 12 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает сумму, которая фигурировала в июньской версии общенационального плана.В источнике
С чего всё началось
Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза
Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии