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Саминвестор
Саминвестор

Финансирование льготной ипотеки увеличится в 2,5 раза

Сегодня, 28 сентября 2020 года, стало известно, что в 2021 году на финансирование льготной ипотеки будет выделено 12 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает сумму, которая фигурировала в июньской версии общенационального плана.В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ru21:58
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ru19:07
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°18:39
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС18:36
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ru19:21
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии

Сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключённых, сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.
RT на русском11:48
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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AFP: Макрон встретится с Тихановской 29 сентября

Ранее в понедельник представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что президент Макрон, который посетит с визитом Литву и Латвию 28-29 сентября, готов встретиться с Тихановской в Вильнюсе, если она об этом попросит.
ТАСС12:44
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Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на октябрь

Присутствуют опасения из-за возможного наступления второй волны пандемии коронавируса, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний, заявил в беседе с "Российской газетой" старший аналитик БКС Виталий Громадин.
Sputnik Таджикистан04:15
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