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Финансирование национальных проектов в 2021 году составит более 2,2 трлн рублей, всего за трехлетний период 2021-2023 годов объем финансирования превысит 7,6 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годов, которая имеется в распоряжении ТАСС.