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ТАСС
ТАСС

Объем финансирования нацпроектов в 2021 году составит 2,2 трлн рублей

Финансирование национальных проектов в 2021 году составит более 2,2 трлн рублей, всего за трехлетний период 2021-2023 годов объем финансирования превысит 7,6 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годов, которая имеется в распоряжении ТАСС.В источнике
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ТАСС

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
ТАССвчера в 08:57
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РИА Новости

Бюджет нацпроекта по жилью на 2021-2023 годы сократят на 20%

РИА Новостивчера в 11:21
Фонтанка.Ру

Не отстояли. Расходы на оборону российского бюджета могут сократиться на 180 млрд рублей

Фонтанка.Рувчера в 11:14
Lenta.ru

Финансирование нацпроекта «Экология» составит более 380 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 12:35
Ведомости

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021‒2023 годах

Ведомостивчера в 09:25
Известия

Россия запланировала потратить на космос 577 млрд рублей за три года

Известиявчера в 09:14
Говорит Москва

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:47
ТАСС

Финансирование исследований в Арктике и Антарктике сократят более чем на 1 млрд рублей

ТАССвчера в 13:16

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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«Хаббл» зафиксировал мощный белый шторм на Юпитере

Крупный белый шторм распространяться в северных широтах планеты со скоростью 560 километров в час, впервые шторм был зафиксирован 25 августа, когда Юпитер был на расстоянии 653 миллиона километров от Земли.
ИА Красная Весна05:04

Политологи начали публично отказываться от встречи с Памфиловой по поводу работы сайта ЦИК

Эксперты, которых ЦИК пригласил на встречу 23 сентября для «обсуждения актуальных вопросов» и «работы интернет-сайта», начали массово от нее отказываться, обратил внимание Znak.com.
Daily Moscow05:39
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Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфоросвчера в 07:55
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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