Энергетика
Rambler News ServiceОбъем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились до уровня ниже 19 млрд кубометров — до 18,934 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза». Украина начала отбор газа из ПХГ 1 ноября 2019 года. Запасы газа на начало отопительного сезона составляли 21,784 млрд кубометров.
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Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров
Rambler News Serviceвчера в 05:12
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