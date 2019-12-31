Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceОбъем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились до уровня ниже 19 млрд кубометров — до 18,934 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза». Украина начала отбор газа из ПХГ 1 ноября 2019 года. Запасы газа на начало отопительного сезона составляли 21,784 млрд кубометров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Высокие ожидания — не оправдались»: на Украине упала добыча газа

REGNUM05:51

Запасы газа в Украине снизились на 13%

ГЛАС.RUвчера в 10:41

Украина за сутки сократила запасы газа в ПХГ на 0,3% - «Укртрансгаз»

ПРАЙМ31.12.19 в 11:14

Назван объем газа в украинских ПХГ

Взгляд.рувчера в 08:42

Украина вошла в 2020 год с запасами в 19 млрд куб. м газа

Известиявчера в 07:27

Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров

Rambler News Serviceвчера в 05:12

Киев нарастил транзит газа в 2019 году на 3,2%

News.ruвчера в 08:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:41
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Life.ru 06:26
Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Коммерсантъ 10:24
Авто

BMW рассказала о новинках в 2020 году для России

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Автоновости дня 31.12.19 в 07:29
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Энергетика

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Свободная Пресса 08:08
Политика

Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Бельгийский суд в четверг принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность.
ТАСС вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Фанатов смутил внешний вид Бузовой на отдыхе с Манукяном

Одних смутили «залысины и отеки» на лице певицы после новогодних застолий, других же впечатлило трогательное поздравление Манукяна, объятия и поцелуи влюбленной пары.
ФАН 03:34
Здоровье

Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани

Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Волгоградская правда 01 января в 10:34
Авто

Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Car.ru 01 января в 02:26
Политика

Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани

Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
ТК Звезда 06:30
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Известно, что стороны обсудили важные вопросы, в том числе ситуацию на Украине.
ГЛАС.RU 10:16
Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
RT на русском 10:52
Авто

Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
АвтоВзгляд 00:30
Общество

Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
Коммерсантъ вчера в 21:16
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели

Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
The GEEK вчера в 03:51
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Политика

Пранкеры Лексус и Вован запустили шоу Stars save the Earth

Газета.Ru 06:59
Единоборства

Джошуа выразил желание боксировать с Усиком

Allboxing.ru 05:36
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru 09:08
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США.
Известия вчера в 22:36
Энергетика

Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
РБК 01:03
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное