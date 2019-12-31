Энергетика
Rambler News ServiceОбъем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились до уровня ниже 19 млрд кубометров — до 18,934 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза». Украина начала отбор газа из ПХГ 1 ноября 2019 года. Запасы газа на начало отопительного сезона составляли 21,784 млрд кубометров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров
Rambler News Serviceвчера в 05:12
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:46, Ашберн
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с ножом пытался напасть на прохожих
Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Политика
Путин и Макрон обсудили гибель Сулеймани
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Экономика
Украинская гривна: в ожидании взрыва…
По данным украинского Госстата, в ноябре 2019 года объемы промышленного производства на Украине сократились на 7,5% по сравнению с объемами производства в ноябре прошлого года.
Единоборства
Президент UFC сожалеет, что не сумел подписать Федора Емельяненко
Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, о каком поединке, который он пытался, но не сумел организовать, он сожалеет больше всего.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка
Напомним, в начале осени Мария Банкова официально развелась с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым.
Политика
В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»
После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
Политика
Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Кино
Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»
Энергетика
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Политика
Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах
"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Шоу-бизнес
Пышнотелая дочь Романа Абрамовича предстала в сексуальном мини
Некоторые снимки Софии показались подписчикам слишком уж смелыми. На таких фотографиях наследница Абрамовича запечатлена в мини-платьях.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Футбол
Хавбек «Аталанты» Кулусевски перешёл в «Ювентус»
Ранее 19-летний шведский хавбек выступал за "Аталанту". За Кулусевски туринцы заплатили 35 млн евро.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
Акции Apple впервые достигли $300 за штуку
Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.