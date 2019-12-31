Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceОбъем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились до уровня ниже 19 млрд кубометров — до 18,934 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза». Украина начала отбор газа из ПХГ 1 ноября 2019 года. Запасы газа на начало отопительного сезона составляли 21,784 млрд кубометров.
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В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
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Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
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В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

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В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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