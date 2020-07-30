В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.

Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%

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