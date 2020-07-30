Энергетика
ТАССОбъем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%
В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
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Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Экономика
Лекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:30
Политика
Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику
Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
РИА Новости вчера в 07:20
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
Происшествия
В Хабаровске задержан блогер, освещавший митинги сторонников Фургала
Полицейские в Хабаровске задержали блогера Алексея Романова, который освещал акции в поддержку экс-губернатора хабаровского края Сергея Фургала.
Инфо24 03:40
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова поделилась кадрами отдыха в Сен-Тропе без Тимати
Вместе с подругой модель решила погостить у отца Тимати в Сен-Тропе.
Lisa.ru вчера в 09:00
Футбол
Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву
Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:16
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва вчера в 12:16
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
ТАСС 02:36
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.
Piter.tv 03:19
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Здоровье
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
Дни24 29 июля в 03:56
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
Армия и оружие
ВДВ России получат скоростные багги на базе бронеавтомобилей «Стрела»
В интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал о разработке нового скоростного багги для ВДВ на базе новейшего семейства броневиков «Стрела».
Военное дело 02:47