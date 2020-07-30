Энергетика
ТАССОбъем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%
В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС вчера в 03:28
Общество
Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России
Разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции похожа на запуск первого искусственного спутника Земли, который был запущен еще при Советском Союзе, утверждает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
ToDay News Ufa вчера в 08:31
Здоровье
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
Дни24 вчера в 03:56
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Политика
В Кинешме срочно изменяют Устав из-за опасения конфликтов в новой думе
27 июля в Кинешемскую городскую думу за подписью главы города Александра Пахолкова внесен проект решения, связанный с изменениями в Устав Кинешмы.
Кинешемец.RU 28 июля в 03:31
Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет вчера в 04:53
Футбол
«Милан» предложил «Локомотиву» Родригеса в сделке по Миранчуку
Vprognoze.ru 28 июля в 09:21
Общество
В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился
КОВИД-19 с одинаковой скоростью распространяется в странах разных широт – как в Северном, так и Южном полушарии.
Evo-rus.com вчера в 03:03
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Общество
В России на 55% вырос средний чек на набор первоклассника
В 2020 году средняя стоимость «набора первоклассника» в России выросла более чем вполовину.
Gazeta.SPb вчера в 05:51
Происшествия
Суд арестовал боксера Старцева, который в драке убил жителя Барнаула
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:04
Футбол
Смольников назвал нелегким решение покинуть «Зенит»
CT news 27 июля в 16:30
Политика
Косачев назвал бредом сообщения СМИ о фейках ГРУ на тему коронавируса
«Очередным бредом» назвал публикации американских СМИ о причастности российских спецслужб к распространению фейков о коронавирусе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева 29 июля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 04:40
Общество
Глава Минпросвещения определил формат обучения в школах с 1 сентября
Глава Минпросвещения отметил, что в конце учебного года вспышек коронавируса в школах РФ зафиксировано не было.
РЕН ТВ 27 июля в 19:16
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП под Тверью, где погибли трое подростков
Интерфакс - Россия вчера в 11:37
Культура
Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
CT news вчера в 19:41
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы
Восемь пострадали при столкновении автобуса и "Газели" на юго-востоке столицы.
Москва 24 28 июля в 23:50
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
Россияне смогут получить туристический кешбэк только при покупке путевки через интернет, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Деловое.ТВ вчера в 05:23
Политика
Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК 28 июля в 20:05
Общество
Более 700 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов
Уже 726 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов, это на 70% больше, чем в прошлом году, результат по русскому языку и литературе улучшился в два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
РИАМО вчера в 06:32
Политика
Дегтярёв заявил о взаимопонимании с протестующими в Хабаровске
«Осторожный оптимизм» внушает обстановка, сложившаяся в столице Хабаровского края временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.
ИА Красная Весна вчера в 01:55
Экономика
Норма сбережений в России во II квартале выросла до 23%
Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%.
Urbc.Ru вчера в 01:48
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 28 июля в 02:34
Кино
Режиссер из Иркутска получила две награды на фестивале в Лос-Анджелесе
На международном кинофестивале короткометражного кино Independent Shorts Awards фильм режиссера из Иркутска занял второе место.
RuNews24.ru вчера в 10:29
Общество
Дегтярев пообещал взять на контроль стройки в Комсомольске-на-Амуре
Известия вчера в 03:23
Общество
За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса, у 30% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
Life.ru 28 июля в 03:48
Общество
На аппаратах ИВЛ находятся 19 новосибирцев с коронавирусом
В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек.
НИА-Новосибирск вчера в 02:04
Футбол
Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»
В адрес РПЛ было много заслуженных замечаний по организации.
CT news вчера в 04:55
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты
В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН вчера в 06:02