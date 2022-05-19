Будьте в Плюсе

Объем импорта из России в Японию в апреле увеличился на 67,3%

Объем зафиксированного в апреле импорта Японии увеличился на 28,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
ТАСС
В абсолютных цифрах показатель составил 187,1 миллиарда иен (1,45 миллиарда долларов).
РИА Новости
В целом в апреле зафиксирован рекордный с 1979 года уровень импорта за месяц — 8,92 триллиона иен (69,1 миллиарда долларов).
РИА Новости
Внешнеторговый баланс оказался в минусе - дефицит достиг 839 млрд иен (6,5 млрд долларов).
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Импорт из России в Японию вырос на 67,3 процента в апреле
Lenta.ru03:38
Минфин Японии: экспорт в Россию в апреле упал на 69,3%, импорт — вырос на 67,3%
РИА Новости23:23
Самое цитируемое
Объем импорта из России в Японию в апреле увеличился на 67,3%
ТАСС03:31
Минфин Японии оценил состояние торговли с РФ
Общественная служба новостей23:54
Экспорт из России в Японию в апреле вырос на 67 процентов
Российская газета02:12
Поставки товаров из России в Японию резко выросли
REGNUM00:28
Рост экспорта из Япония в апреле замедлился до 12,5%, импорт увеличился на 28,2%, обновив рекорд
Финмаркет03:12

Интересное

Законопроект о «Большой перемене» внесен в Госдуму

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена".
Газета.Ru03:28

Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена».
Коммерсантъ02:23

Глава ДНР Пушилин заявил о выходе с завода «Азовсталь» более половины украинских военных

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли более половины находившихся там украинских военных.
Lenta.ru03:00

Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Рубль в начале дня уверенно укрепляется: евро падал до пятилетнего минимума, доллар также дешевеет, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости03:43

Медведев: запрет оплаты по долгам в валюте не скажется на финансовой репутации России

Возможный запрет для России платить по внешним долгам в валюте никак не скажется на реальной финансовой репутации страны, и РФ способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости03:41

Около половины компаний, у которых есть контракты с «Газпромом», открыли рублевые счета

Около половины из 54 иностранных компаний, у которых есть контракты с "Газпромом", открыли рублевые счета - Новак.
ТАСС03:40

The Bell: бизнес «Макдоналдс» в России может купить «СПП» родственника Назарбаева

Двое из собеседников издания называют возможным покупателем компанию «СПП», принадлежащую казахскому миллиардеру, родственнику бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Боранбаеву.
РБК02:36

Спикер Госдумы Володин назвал США, Канаду и Швейцарию главными виновниками кризисов в мире

США, Канада и Швейцария вошли в первую тройку списка недружественных стран, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост цен на энергоресурсы и продовольствие, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости02:01

Российские переработчики ткани сообщили о потере 85% сырья из-за санкций

По словам директора по производству компании «Т -текстиль» Александра Завгороднего, пока что предприятиям не удалось восполнить нехватку сырья, а цены на вторичный текстиль в России выросли втрое.
Ведомости01:09