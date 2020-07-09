Экономика
БН.руОбъем инвестиций в недвижимость РФ в первом полугодии вырос на 19%
В начале года закрылись некоторые сделки, находящиеся на завершающей стадии в конце 2019 года. По предварительным данным, объем инвестиций в недвижимость России во II квартале составит порядка 47 млрд рублей, что на 19% ниже значения в аналогичном периоде 2019 года (59 млрд рублей).
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Объем инвестиций в недвижимость России в первой половине 2020 года вырос на 19%
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о предоставлении работникам старше 40 лет выходного дня для прохождения диспансеризации.
Известия вчера в 08:15
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ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
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Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
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Футбол
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Илон Маск сообщил о скором создании полностью автономного автомобиля
Компания Tesla готова к разработке полностью автономного автомобиля, который способен передвигаться без водителя.
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Главную опасность коронавируса для головного мозга определили
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Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
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Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»
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