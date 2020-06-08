Российские банки уже выдали больше 30,7 тыс кредитов по льготной ипотеке под 6,5%. Всего заемщики получили 77,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании "Дом.РФ". Генеральный директор организации Виталий Мутко отметил, что бесспорным лидером по выдаче ипотеки стала Москва.

Происшествия Губернатор Александр Усс рассказал, что сейчас происходит в Норильске Почему в течение двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а явной дезинформацией, которую нельзя объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или его масштабы.

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 4,8K

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 227

Экономика Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры. 1

Общество В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. 26

Здоровье Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik. 9

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 81

Авто Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года. 3

Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 162

Общество Президент поручил увеличить пособие по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что минимальный размер пособия по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса. 1,6K

Общество Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 51

Происшествия В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала. 25

Политика Республиканцы в США решили предложить новые санкции против России Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби сообщил о намерении республиканцев предложить новые санкции против России, Ирана и Китая. 7

Политика Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. 2

Экономика Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года. 139