Экономика
Эксперт Северо-ЗападНазваны регионы-лидеры по выдаче льготной ипотеки
Российские банки уже выдали больше 30,7 тыс кредитов по льготной ипотеке под 6,5%. Всего заемщики получили 77,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании "Дом.РФ". Генеральный директор организации Виталий Мутко отметил, что бесспорным лидером по выдаче ипотеки стала Москва.
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