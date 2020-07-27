Москва, 27 июля 2020, 12:42 — REGNUM Российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года, сообщили 27 июля в пресс-службе объединенного кредитного бюро. По сравнению с маем 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 39%.

Объем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%

Общество Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом. 91

Общество Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+" Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 8

Общество Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа. 1K

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 390

Общество Финляндия продлевает ограничения на пересечение границы с Россией Как указывается в сообщении, властями Финляндии определено, что «ограничения на границе с определённым государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на сто тысяч человек». 31

Технологии Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России. 4

Здоровье Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. 395

Происшествия При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек. 84

Политика МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ «В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев. 210

Кино Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак» Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. 22

Футбол Бьелса признан лучшим тренером Чемпионшипа-2019/20 Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса признан лучшим тренером Чемпионшипа-2019/20.«Лидс» под руководством 65-летнего специалиста занял 1-е место во втором по силе дивизионе Англии и вышел в Премьер-Лигу.

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Политика Украина направила МИД РФ ноту из-за парада в Севастополе Украинский МИД направил ноту протеста российским коллегам в связи с проведением в Севастополе 26 июля парада по случаю Дня ВМФ.