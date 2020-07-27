Экономика
REGNUMОбъем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%
Москва, 27 июля 2020, 12:42 — REGNUM Российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года, сообщили 27 июля в пресс-службе объединенного кредитного бюро. По сравнению с маем 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 39%.
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Общество
Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом.
Российская газета 14:44
Общество
Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:31
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отгрузка необычных кросс-универсалов в спецверсии Quest в дилерские центры Lada уже началась.
Новые автомобили 10:23
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты 11:09
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБК 07:47
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
Финляндия продлевает ограничения на пересечение границы с Россией
Как указывается в сообщении, властями Финляндии определено, что «ограничения на границе с определённым государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на сто тысяч человек».
REGNUM 11:52
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Политика
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Экономика
Эксперт назвал причины роста убыточных предприятий в России
Как сообщало ИА REGNUM, доля убыточных организаций в России в январе — мае 2020 г. составила 36%.
REGNUM 07:59
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Игры
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru 15:06
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Футбол
Бьелса признан лучшим тренером Чемпионшипа-2019/20
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса признан лучшим тренером Чемпионшипа-2019/20.«Лидс» под руководством 65-летнего специалиста занял 1-е место во втором по силе дивизионе Англии и вышел в Премьер-Лигу.
Soccer.ru 15:07
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Происшествия
Житель без маски устроил драку с полицейским в Ростовской области
Телеканал 360° 14:39
Политика
Украина направила МИД РФ ноту из-за парада в Севастополе
Украинский МИД направил ноту протеста российским коллегам в связи с проведением в Севастополе 26 июля парада по случаю Дня ВМФ.
Московский Комсомолец 15:03
Экономика
Биткойн достиг максимума за два месяца
Криптовалюта биткойн превысила $10 тыс. и достигла максимума за два месяца.
Коммерсантъ 13:19
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22