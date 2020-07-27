Экономика
REGNUMОбъем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%
Москва, 27 июля 2020, 12:42 — REGNUM Российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года, сообщили 27 июля в пресс-службе объединенного кредитного бюро. По сравнению с маем 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 39%.
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с чего всё началось
В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).РБКвчера в 23:01
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