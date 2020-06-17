По итогам 2019 года суды постановили взыскать с коррупционеров в пользу государства активов на сумму, которая в 70 раз превышает показатели 2018 года. Это 20 миллиардов и 311 миллионов рублей соответственно. Такую информацию озвучил генпрокурор Игорь Краснов в ходе доклада в Совете Федерации.

Объем изымаемых у чиновников коррупционных активов увеличился в 70 раз

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