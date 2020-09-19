Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.В источнике
Подробнее о событии
Ведомости

Ипотека тормозить не собирается

Ведомостивчера в 16:45
Фонтанка.Ру

Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей

Фонтанка.Ру19 сентября в 10:24
Агротайм

Розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 500 млрд рублей

Агротайм18 сентября в 04:30
Будущее России. Национальные проекты

Мутко заявил, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты19 сентября в 07:10
ТАСС

Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 38 млрд рублей в 2020 году

ТАСС18 сентября в 09:52
Milknews.ru

Россельхозбанк планирует выдать до конца года кредиты по сельской ипотеке на 100 млрд руб

Milknews.ru18 сентября в 07:30
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Коммерсантъ19 сентября в 09:50

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
400

Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов

Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов, свидетельствуют документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), сообщает бельгийская Echo.
BFM.ru17:52
1

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
1,9K

Зеленский назвал членство в НАТО стратегическим курсом Украины

Во время церемонии открытия президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО стратегическим курсом страны, и добавил, что учения необходимы в том числе для адаптации украинской армии к структурам Североатлантического альянса.
Международная жизнь18 сентября в 02:49
2

В России приняли меры по налоговой поддержке IT-компаний

Москва, 19 сентября 2020, 19:25 — REGNUM В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.
REGNUM19 сентября в 12:25
1

Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостейвчера в 18:35
4

Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии

Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
РИА Новостивчера в 14:20
28