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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.В источнике
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Фонтанка.Ру

Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей

Фонтанка.Ру10:24
Будущее России. Национальные проекты

Мутко заявил, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты07:10
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Коммерсантъ09:50
Говорит Москва

Виталий Мутко назвал объём выдачи льготной ипотеки в России

Говорит Москва07:22
Телеканал 360°

Россияне набрали льготной ипотеки на 500 млрд рублей

Телеканал 360°10:09
АПН

Сельскую ипотеку взяли почти 20 000 россиян. А хотели взять 125 000

АПНвчера в 13:28
ТАСС

Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 38 млрд рублей в 2020 году

ТАССвчера в 09:52

Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене
Lenta.ru11:58
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Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
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Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.
ИА Красная Весна07:42
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«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
РИА Новости13:20

Marvel нашла режиссеров проекта про первую героиню-мусульманку

Создатели фильма "Плохие парни навсегда" Адиль Эль Арби и Билал Фалла назначены постановщиками сериала "Мисс Марвел", основанного на комиксах, сюжет которых строится вокруг первой в истории Marvel героини-мусульманки.
KinoNews.ru04:51
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В Хабаровске прошел 11-й субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК03:37
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В Саудовской Аравии нашли человеческие следы возрастом 120 тысяч лет

Семь человеческих следов, оставленных на озере на севере нынешней Саудовской Аравии около 120 тысяч лет назад, являются самым ранним свидетельством существования современного человека на Аравийском полуострове.
Российская газетавчера в 03:37
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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