Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей
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Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.В источнике
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Мутко заявил, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей
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