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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.В источнике
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News.ru

В России выдали льготные ипотечные кредиты на 500 млрд рублей

News.ruвчера в 08:09
Телеканал 360°

Россияне набрали льготной ипотеки на 500 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 10:09
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 09:50
Ведомости

Объем выдачи льготной ипотеки под 6,5% в России превысил 500 млрд рублей

Ведомостивчера в 09:18
Фонтанка.Ру

Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей

Фонтанка.Рувчера в 10:24
Говорит Москва

Виталий Мутко назвал объём выдачи льготной ипотеки в России

Говорит Москвавчера в 07:22
Будущее России. Национальные проекты

Мутко заявил, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:10

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
РБК18 сентября в 13:10
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUMвчера в 00:44
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Marvel нашла режиссеров проекта про первую героиню-мусульманку

Создатели фильма "Плохие парни навсегда" Адиль Эль Арби и Билал Фалла назначены постановщиками сериала "Мисс Марвел", основанного на комиксах, сюжет которых строится вокруг первой в истории Marvel героини-мусульманки.
KinoNews.ruвчера в 04:51
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Щербакова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани

Анна Щербакова, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, стала победительницей в короткой программе Кубка России по фигурному катанию Спортсменка выступала под мелодию Жюля Массне под названием "Элегия".
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:54