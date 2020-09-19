Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей
Смотрите также
Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
В центр Минска стягиваются автобусы с силовиками, БТР и спецтехника
Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву
Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия
Объявлены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
Чимаев нокаутировал Мершарта на 17-й секунде боя
Бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса
Банки в августе выдали на 31% больше ипотечных кредитов
ЦБ: половина новых ипотечных кредитов выдается по льготным программам
В центр Минска стягиваются автобусы с силовиками, БТР и спецтехника
Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
Пашаев признал получение гонорара за защиту Ефремова
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса
ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином
Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.В источнике
Подробнее о событии
Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей
Фонтанка.Рувчера в 10:24