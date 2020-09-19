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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей

Фонтанка.Рувчера в 10:24
News.ru

В России выдали льготные ипотечные кредиты на 500 млрд рублей

News.ruвчера в 08:09
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 09:50
Ведомости

Объем выдачи льготной ипотеки под 6,5% в России превысил 500 млрд рублей

Ведомостивчера в 09:18
ИА Красная Весна

Объем выдачи льготной ипотеки в России бьет рекорды

ИА Красная Веснавчера в 08:15
Телеканал 360°

Россияне набрали льготной ипотеки на 500 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 10:09
Говорит Москва

Виталий Мутко назвал объём выдачи льготной ипотеки в России

Говорит Москвавчера в 07:22

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Лидерами гонки после первых двух часов являются два спортпрототипа заводской команды Toyota – этому не помешало даже возникшее в конце первого часа гонки подозрение на прокол, из-за чего Себастьену Буэми (который делит автомобиль с Казуки Накаджимой и Брендоном Хартли) пришлось совершить внеплановый визит в боксы.
Motorsport.com Россиявчера в 10:47

Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactor18 сентября в 08:40
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Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

На недавней предвыборной пресс-конференции в Миннесоте глава Белого дома заявил, что приближенные бывшего лидера государства Барака Обамы позволили России украсть информацию о разработке новых ракет, благодаря чему ВС РФ создали аналогичный комплекс.
CT newsвчера в 04:41
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WhatsApp избавляется от главного недостатка. Скоро появится поддержка нескольких устройств

Команда популярного мессенджера WhatsApp скоро запустит горячо ожидаемую многими пользователями функцию — поддержку одновременной работы с нескольких устройств с одной учётной записью.
iXBT.com06:54

Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РИА Новостивчера в 08:52
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Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.
РИА Новости06:43
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Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфорос17 сентября в 07:55
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